Найдено противоядие от укуса самой ядовитой медузы

Исследователи Сиднейского университета (Австралия) открыли противоядие от укусов кубомедузы, которая считается одним из самых ядовитых существ на Земле. Об этом сообщает The Guardian.

Укус этой медузы вызывает мучительную боль, некроз кожи и, если доза яда велика, остановку сердца и смерть через несколько минут. Одна особь способна убить 60 человек.

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С помощью методики редактирования генов ученые обнаружили «молекулярное противоядие», которое блокирует симптомы ожога при нанесении на кожу в течение 15 минут. Исследователи проанализировали несколько миллионов клеток человека и выделили в каждой отдельные гены, а затем добавили яд медузы и наблюдали, какие клетки выживут.

«Это первое молекулярное исследование того, как работает этот тип яда и, возможно, как работает любой яд», — сказал ведущий автор исследования Раймонд Лау.

Специалисты уточняют, что препарат при нанесении на кожу способен полностью остановить некроз и подавить боль. Сможет ли он предотвратить остановку сердца, пока неизвестно. Антидот был протестирован на живых мышах и оказался абсолютно безопасным для человека.

В начале января более 20 человек были госпитализированы в австралийском Квинсленде из-за ожогов, нанесенных ядовитыми медузами Ируканджи из отряда кубомедуз. Число пострадавших от укусов этих существ более чем в два раза превысило средний показатель за прошедшие десять лет.

В августе 2018 года кубомедуза убила семилетнюю чемпионку Италии по плаванию. Это произошло во время отдыха девочки с семьей на Филиппинах.

Кубомедузы обитают в водах Австралии и Юго-Восточной Азии. Они быстро плавают и могут легко изменять направление движения.

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