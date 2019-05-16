Пригожин посчитал законными результаты проверки шоу «Голос»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не обнаружил ничего противозаконного в результатах проверки конкурса «Голос. Дети». Об этом сообщает РИА Новости.

«Это разве незаконно? СМС — платные, правильно? Значит, кто-то за это заплатил. За деньги хоть миллиард СМС отправь, это, думаю, не запрещено правилами», — заявил он и подчеркнул, что занимавшаяся расследованием компания Group-IB не зафиксировала никаких кибератак.

Ранее 16 мая стало известно, что специалисты Group-IB, перепроверяющие голосование в финале и суперфинале шестого сезона шоу «Голос. Дети», обнаружили накрутки во время голосования. Они зафиксировали автоматизированную массированную отправку сообщений в пользу одного из финалистов. В связи с этим Первый канал официально аннулировал результаты конкурса.

В суперфинале шоу «Голос. Дети» победила дочь исполнительницы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала 56,5 процента голосов. Зрители сочли, что победа Абрамовой была сфальсифицирована.

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