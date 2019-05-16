Студенты пострадали от взрыва баллона с углекислотой в московском вузе

Два лаборанта пострадали в результате взрыва емкости с реагентами в лаборатории московского Института физической химии на Ленинском проспекте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел из-за разгерметизации баллона с углекислым газом. «В лаборатории выбило окно. Два сотрудника порезались стеклом», — сказал он, добавив, что здание не подверглось разрушению.

Очевидцы рассказали, что у института стоит машина скорой помощи, но обстановка в здании спокойная.

В столичном главке МЧС проверяют информацию о случившемся.

14 мая на трассе под Нижним Новгородом столкнулись два грузовика, один из которых перевозил взрывоопасный гексоген. Никто не пострадал, взрывчатка не сдетонировала.

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