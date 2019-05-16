Медведев пригрозил регионам изъятием полномочий

Правительство или президент могут изъять у регионов ранее переданные им полномочия в случае их неэффективного исполнения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, кабинету министров предстоит обсудить законопроект, который вводит систему контроля со стороны федерального центра за исполнением регионами полномочий.

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В первую очередь оценивать предлагается эффективность и качество, пояснил он.

14 мая Дмитрий Медведев раскритиковал федеральные и региональные власти за неисполнительность при выполнении поручений президента и правительства. По его словам, в ряде случае это происходит из-за разгильдяйства.

На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле и правительстве знают имена чиновников, которые срывают сроки при выполнении поручений главы государства.

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