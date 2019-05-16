Обмеление Волги напугало жителей еще одного региона

Жители Тольятти Самарской области начали подписывать петиции и жаловаться на пересыхание реки Волги и местных водоемов, что, по их мнению, может погубить местную экосистему и оставить их без питьевой воды. Об этом пишет тольяттинская газета «Площадь свободы».

Граждане обеспокоены тем, что из-за обмеления страдает рыба, которая не может размножаться в таких условиях. Уточняется что под угрозой вымирания оказались десятки подвидов водных обитателей. Автор статьи отмечает, что жители региона активно пишут в местных пабликах в соцсетях об обмелении. Их беспокоит не только угроза для рыб, но и невозможность открыть купальный сезон.

По словам главного метеоролога Тольятти, директора местной гидрометобсерватории Надежды Карпасовой, вода ушла с Волги внезапно. Она отметила, что в конце апреля уровень воды составлял 51,8 балтийских метра (система измерения уровня воды в водоемах — прим. «Ленты.ру»), а в начале мая — уже 33,8 балтийских метра. Однако, по мнению метеоролога, сложившуюся ситуацию нельзя назвать критичной.

Отмечается, что понижение уровня воды на Волге произошло из-за слишком сухой осени в прошлом году. Оставшись без дождей, земля пересохла, и ей пришлось впитывать талую воду текущей весной.

Перспективу остаться без питьевой воды, которая пугает местных жителей, Карпасова отвергать не стала. «Нам же страшно другое: справится ли наш водоканал с поставками питьевой воды тольяттинцам, проживающим в Автозаводском районе? И другой вопрос: каким будет ее качество?» — резюмировала она переживания жителей региона.

Решением вопроса о поднятии уровня воды в Волге занялись в том числе и в Москве. По информации издания, в Федеральном агентстве водных ресурсов прошло совещание, на котором согласовали уровень сброса воды через ближайшие гидроузлы.

14 мая сообщалось, что рекордное обмеление реки Волги обеспокоило местное население и экологов. Рыболовы и экоактивисты призвали спасать реку. Проблема обмеления коснулась Ульяновской, Костромской, Тверской и Астраханской областей.

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