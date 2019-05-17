Гордон и Бацман расстроились из-за российской пропаганды

Украинские журналисты Дмитрий Городон и Олеся Бацман объявили об уходе с телеканала «112 Украина» из-за несогласия с редакционной политикой. Об этом сообщает «Укринформ».

По мнению журналистов, после приобретения канала Виктором Медведчуком его идеологическая направленность стала пророссийской.

«Очень много людей, которые пропагандируют идеи "русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук», — объявил Гордон.

«Сегодняшний эфир программы "Бацман" последний на 112-м канале. Программа "Бацман" больше не будет выходить на 112-м. Дело в том, что в последнее время Виктора Медведчука и той идеологии, кремлевской идеологии, которую он пропагандирует, стало слишком много на канале. И я не вижу для себя возможности продолжать, продолжать выходить на 112-м канале», — прокомментировала свое решение Бацман.

В преддверии первого тура президентских выборов действующий глава украинского государства Петр Порошенко пообещал устроить веселую жизнь медиаресурсам Виктора Медведчука в случае своего переизбрания.

На Украине Виктора Медведчука осуждают за тесные дружеские отношения с президентом России Владимира Путина. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Он занят в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе Трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

В начале февраля в отношении Медведчука было начато расследование по делу о госизмене. Кроме того, в разгар президентской гонки он ездил в Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым, что вызвало волну расследований на Украине.

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