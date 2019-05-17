Власти Подмосковья отметили рост показателей в молочном животноводстве

Валовое производство молока в подмосковных хозяйствах с начала года составило 218,4 тысячи тонн, что на 5,5 тысячи тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Он уточнил, что средняя продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях региона выросла до 2472 килограммов. «Прибавили 164 килограмма относительно прошлого года», — сказал он.

Министр отметил, что увеличение продуктивности коров отмечается на протяжении нескольких лет. По его словам, наиболее высокие результаты демонстрируют Волоколамский район, Луховицы и Раменский городской округ.

Он также напомнил, что региональные власти оказывают разностороннюю поддержку этой отрасли. В частности, на племенное животноводство в этом году было выделено 363 миллиона рублей.

25 апреля Андрей Разин сообщил, что Мособласть заняла первое место среди субъектов по экспорту молока в прошлом году.