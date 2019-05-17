Трамп предложил отменить программу визовой лотереи

Президент США Дональд Трамп предложил изменить правила приема иммигрантов и отменить программу визовой лотереи (розыгрыш green card). Об этом сообщает CBS News.

Трамп планирует реформировать миграционную систему страны. Сообщается, что будет введена ​​система начисления баллов для оценки претендентов на получение green card на основе таких факторов, как возраст и образование. Среди кандидатов будет отдаваться предпочтение молодым людям, имеющим востребованные навыки, предложения о работе или планы по созданию своего бизнеса, что позволит нарастить число рабочих мест.

В целом планируется увеличить долю специалистов с высокой квалификацией среди прибывающих в страну с нынешних 12 до 57 процентов.

Трамп отметил, что после проведения реформы будет отменена возможность получения визы случайным образом с помощью лотереи. По его словам, в результате розыгрыша green card в страну ежегодно попадают до 50 тысяч человек. Американский президент заявил, что все прибывающие в страну обязательно должны будут проходить тест на знание английского языка.

В феврале президент США объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за отказа Конгресса одобрить финансирование строительства стены на американо-мексиканской границе для сдерживания миграционного потока. После этого он попросил Конгресс выделить на это еще 8,6 миллиарда долларов.

Ранее Трамп жаловался на появляющихся из «сраных дыр» мигрантов. Также он уже угрожал отменить розыгрыш green card.

Программу розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa реализует Госдеп США. Ежегодно разыгрывается 55 тысяч виз для граждан стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты. Отмечается, что компьютер определяет победителей лотереи путем случайного выбора.

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