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Кремль анонсировал ответ на санкции против чеченского спецназа

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Дмитрий Песков

Россия применит принцип взаимности в ответ на расширение США антироссийских санкций, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 17 мая. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что подобные деструктивные меры требует противодействия. По его словам, при ответе РФ будет ориентироваться на собственные национальные интересы.

16 мая США в рамках действия «закона Магнитского» расширили пакет санкций против России. Так, в черный список вошли российское контртеррористическое подразделение «Терек», а также пять физических лиц, включая командира отряда Абузайда Висмурадова.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал включить авторов санкционного списка в аналогичные черные списки Чеченской Республики. По его мнению, своими действиями американские власти показали свой страх перед «маленькой Чечней».

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