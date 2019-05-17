В Росгвардии рассказали о влиянии санкций на авторитет чеченского спецназа

Санкции США против спецотряда быстрого реагирования «Терек» не скажутся на эффективности и авторитете подразделения, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, передает РИА Новости.

Грибакин подчеркнул, что запретительные меры со стороны Вашингтона не окажут влияния и на деятельность Росгвардии в целом. Он добавил, что принятое в США решение также не способствует укреплению международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, добавив, что руководство Росгвардии открыто к взаимодействию со всеми странами.

По его мнению, зарубежные политики ради сиюминутной выгоды «принимают громкие решения», не задумываясь о том, что они неэффективны. «США в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты», — сказал Грибакин.

16 мая США ввели санкции в отношении членов чеченского спецотряда «Терек». В список по «закону Магнитского» вошли пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов. В ответ он заявил, что это «радостная весть» и что он «считает честью» попадание в данный список. 17 мая в Facebook российского посольства в Вашингтоне появилось сообщение о том, что Россия примет ответные меры в связи с расширением антироссийских санкций США.

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