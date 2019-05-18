British Airways перестанет летать в Санкт-Петербург и Киев

Британская компания British Airways с 3 октября прекратит выполнять полеты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

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«К сожалению, мы приостанавливаем выполнение рейсов в Санкт-Петербург. У нас долгая и славная история полетов в город, но, несмотря на выполнение этого маршрута с 1971 года, он больше не является коммерчески целесообразным», — отметили в компании.

Там же сообщили, что экономическая нецелесообразность стала причиной прекращения полетов в Киев. «Мы будем работать с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты клиентов, у которых есть подтвержденное бронирование», — заявили в компании.

В мае сообщалось, что British Airways выдвинула новое требование к внешнему виду стюардесс, согласно которому они должны надевать под униформу нижнее белье определенного типа.

В настоящее время прямые рейсы крупнейшей авиакомпании Великобритании British Airways из Лондона в Санкт-Петербург и Киев проводятся из аэропорта Хитроу.

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