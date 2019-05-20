Девушка придумала правила для будущей возлюбленной своего парня и опозорила его

Пользователь Twitter Джейкоб Амира Браун (Jacob Amira Brown) удивил микроблогеров списком требований, который составила его бывшая девушка. Подружка перечислила черты, которыми должна обладать его будущая спутница.

Перечень начинался с перечисления предпочтений Брауна в еде, напитках и цветах. Парень любит пиво Corona, мороженое со вкусом шоколада и фастфуд из сети ресторанов Popeyes. Кроме того, Браун обычно включает кондиционер, когда спит, поэтому девушка советовала брать к нему домой дополнительное одеяло. Больше всего удовольствия парню доставляет поход в батутный парк, где он чувствует себя как ребенок.

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Автор правил посоветовала будущей спутнице Брауна не возмущаться, если партнер захочет провести весь вечер дома перед телевизором, и постараться влиться в его компанию друзей. По словам девушки, ее молодой человек часто теряет вещи и не любит убираться в своей комнате. «Ты постоянно будешь слышать о нем плохие вещи, но не обращай внимания, это не стоит ссоры», — добавляла она.

В конце списка девушка объяснила, почему они с Брауном расстались. «Самое важное — это всегда говорить с ним и о нем, он не хочет слышать о каком-то там парне, пока вы вместе. Вам нужно научиться преодолевать большие препятствия на вашем пути, а я с этим не справилась», — отметила она.

Такой подробный перечень правил умилил некоторых пользователей, однако многие посчитали, что встречаться с таким требовательным парнем они бы не стали. «Ему нужна девушка вроде мамы, которая бы ухаживала за ним, следила за его вещами, не требовала к себе внимания и убиралась. Это не равные отношения», — делал вывод один из юзеров. Другая пользовательница сравнила список с указаниями, которые она оставляет няне своих детей.

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