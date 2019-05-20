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Миллиардер пообещал отдать миллионы долларов на погашение студенческих долгов

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Роберт Смит

Американский миллиардер Роберт Смит выступил с речью перед выпускниками колледжа и внезапно пообещал им погасить их студенческие долги. Об этом сообщает информационный портал CNN.

Бизнесмен выступил перед выпускниками мужского колледжа Морхаус, расположенного в городе Атланта, штат Джорджия, в воскресенье, 19 мая. Он пообещал открыть фонд, который полностью погасит долги учащихся последнего курса исторически афроамериканского колледжа.

«От имени восьми поколений моей семьи, живших в этой стране, мы собираемся немного подбавить топлива в ваш автобус», — заявил Смит. Он добавил, что хотел бы, чтобы все выпускники смогли реализовать себя.

Слушатели стоя встретили овацией его заявление.

Пока неизвестно, сколько именно денег уйдет на оплату долгов всех 396 выпускников. Предположительно, Смиту придется заплатить десятки миллионов долларов.

Президент колледжа Дэвид Томас (David Thomas) назвал подарок миллиардера «освобождающим». «Когда приходится выплачивать долг, твои возможности ограничены. Этот подарок дает им свободу последовать за их мечтой и страстью», — отметил Томас.

Выпускники признались, что сначала не могли поверить словам бизнесмена. «Мы смотрели друг на друга, будто спрашивая: "Он серьезно? Это же куча денег!"» — признался выпускник Роберт Джеймс (Robert James). Его приятель Джонатан Эппс (Jonathan Epps) сказал, что не может прийти в себя от радости, и назвал поступок миллиардера «самым добрым и щедрым из тех, что я когда-либо видел».

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