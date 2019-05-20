Парализованный мужчина научился делать оригами ртом

Житель китайской провинции Шаньдун, страдающий детским церебральным параличом (ДЦП), научился делать оригами языком и зубами. Его историей поделилось издание South China Morning Post.

29-летний Гао Гуанли заинтересовался искусством складывания фигурок из бумаги в возрасте 12 лет. Во время первых попыток подросток часто проглатывал бумажные изделия, однако со временем освоил технику. Мальчик никогда не посещал школу и научился читать и печатать текст, когда друг отдал ему старый компьютер.

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Китаец, у которого все тело кроме рта парализовано, ловко управляется без рук. «Для занятия оригами достаточно зубов и языка. Сначала ты надкусываешь бумагу, намечая основные линии. Затем ты нащупываешь языком выемки и складываешь поделку в этих местах. Это как работа пальцами», — утверждает Гуанли.

Он рассказывает о своих изделиях на популярной в Китае видеоплатформе Kuaishou. Для того, чтобы помогать семье с деньгами, Гуанли создал интернет-магазин, где продает свои уникальные поделки. «Я хотела купить себе вещи, и он дал мне денег… Он не может даже пошевелиться, но ему удалось купить мне одежду. Я никогда не могла такое вообразить», — рассказала его мать в разговоре с журналистами.

В декабре 2017 года Гуанли установил рекорд Гиннесса, сложив ртом кораблик из бумаги за три минуты 34 секунды. По его словам, наиболее сложной фигуркой в оригами считается журавль. На его создание у рекордсмена уходит около 20 минут. В будущем мужчина планирует открыть фабрику, где смогут работать люди с ограниченными возможностями. Также он хочет стать оратором и вдохновлять людей своей историей.

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