Сторонники Пашиняна разблокировали суды

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна разблокировали входы в суды страны. Об этом он написал в своем Facebook.

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«Сегодняшняя акция достигла своей цели: процесс создания независимой судебной системы в Армении начался и уже стал необратимым. Я люблю всех вас, я горжусь всеми вами и преклоняюсь перед всеми вами. Будьте крепки духом!» — написал премьер. Он также принес извинения всем гражданам Армении, которые не смогли попасть в суды на рассмотрение своих дел из-за акций протеста.

«Мы снова хотели выразить нетерпимость общества против несправедливости в судах. Теперь правительство начинает работать для того, чтобы суды республики были независимыми», — прокомментировал Пашинян результат акций протеста. Он заявил, что работа над конкретными шагами в сторону реформы судебной системы уже идет, однако он пока не может раскрыть детали, поскольку в процессе реализации могут возникнуть корректировки.

Пашинян анонсировал в Армении судебную реформу. По мнению премьера, за последний год исполнительная и законодательная ветвь власти изменились, однако суды все еще подвержены «влияниям старой коррупционной системы».

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Ранее 20 мая сторонники Пашиняна заблокировали входы в суды по всей Армении, в том числе здание Верховного судебного совета. Демонстранты следуют призыву премьера, который прозвучал после того, как суд освободил из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна. За него поручились бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян. Данное решение суда вызвало резкое недовольство среди сторонников действующей власти.

Кочаряна арестовали 27 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя во время силового разгона протестующих 1-2 марта 2008 года. Менее чем через месяц его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде, однако затем снова арестовали после жалобы Генпрокуратуры.

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