Украинская военнослужащая рассказала о домогательствах в армии

Лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Сикаль в интервью газете The New York Times рассказала о случаях сексуальных домогательств в армии.

По словам Сикаль, ее командир полковник Вячеслав Иванов обещал ей продвижение по службе, если она будет сексуально удовлетворять его. Кроме того, он отдавал ей «странные приказы» и позволял себе неподобающее поведение, включая нежелательные прикосновения. Его представители отвергают эти обвинения, отмечая то, что они не были доказаны в суде.

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Газета сообщает, что только в прошлом году в ВСУ было зафиксировано пять случаев домогательств, однако ни один командир за последние пять лет не понес за них наказания. Также The New York Times пишет, что Сикаль стала первой украинской военнослужащей, рассказавшей о сексуальных домогательствах в украинской армии.

В феврале текущего года журналистка Ольга Решетилова обвинила украинское командование в замалчивании тем сексуального насилия и домогательств, а также гендерной дискриминации в армии.

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