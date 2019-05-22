Футболист ушел из сборной, получил звонок от президента и вернулся

Нападающий Асамоа Гьян, объявивший об уходе из сборной Ганы по футболу, решил вернуться в команду после звонка от президента страны Наны Акуфо-Аддо. Об этом сообщает BBC Sport.

Гьян решил завершить международную карьеру из-за того, что его лишили капитанской повязки в сборной. Об этом он сообщил 20 мая. Через два дня ему позвонил глава государства и призвал пересмотреть свое решение, и форвард согласился. «Просьбу президента нельзя проигнорировать. Я буду ждать вызова от тренера», — заявил Гьян.

Форвард также отметил, что он горит желанием помочь национальной команде выиграть Кубок африканских наций и стремится служить великой нации и народу Ганы.

В декабре 2018 года сообщалось, что Гьян, ныне числящийся в составе турецкого «Кайсериспора», разорился. На его счетах якобы осталось 600 фунтов (760 долларов). При этом в 2011 году он присоединился к клубу из ОАЭ «Аль-Айн», где зарабатывал около 13 миллионов долларов в год. С 2015 по 2017 год ганец играл в Китае. В «Шанхай СИПГ» он получал 15 миллионов долларов.

За национальную сборную Гьян не играл с 2017 года. При этом за свою карьеру форвард провел 105 матчей на международном уровне и забил 51 гол.

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