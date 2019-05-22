Российский полицейский с подругой побили полицейских и получили дело

В Астрахани старший оперуполномоченный по ОВД СБ МВД по Дагестану и его сожительница подозреваются в нападении на полицейских. Об этом в среду, 22 мая, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

В отношении полицейского и его девушки возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасное для жизни или здоровья») УК РФ.

По данным следствия, 20 мая полицейский, находящийся в отпуске, отдыхал со своей сожительницей в Астрахани. Вечером между ним и администрацией местного кафе разгорелся конфликт, после которого сотрудники заведения вызвали полицию.

На улице у кафе дебошир нанес несколько ударов по голове командиру взвода полка ППС, после чего бросил его на землю и начал душить. Его спутница ударила другого сотрудника ногой в область паха. Подозреваемых задержал прибывший на место происшествия дополнительный наряд полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

15 января сообщалось, что в Уфе двое полицейских подозреваются в избиении двух сотрудников Следственного комитета, которые прибыли в дежурную часть полиции для проверки жалобы об избиении там задержанного. В отношении начальника дежурной смены и оперативного дежурного отдела полиции №11 управления МВД по Уфе возбуждены уголовные дела.

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