Попытка репортера заговорить с людьми на улице закончилась полным провалом

Ведущий американского канала Fox Стив Дуси (Steve Doocy) не смог взять комментарий у жителей Нью-Йорка о новом законопроекте, так как почти все они отказались с ним разговаривать. Видео неудачной попытки Дуси заговорить с горожанами было показано в утреннем телеэфире и опубликовано в Twitter.

Журналист вышел на улицы в 8:40 утра, когда многие спешили на работу. Репортеру пришлось гнаться за большинством прохожих, чтобы задать вопрос. Некоторые нью-йоркцы в наушниках даже не повернули головы в сторону говорившего с ними Дуси, другие демонстрировали нежелание с ним говорить, качая головой и уходя вперед быстрым шагом. Одна девушка начала отвечать ведущему на ходу, но потом все равно сказала, что у нее нет на это времени.

Законопроект, который ведущий хотел обсудить с горожанами, направлен против тех, кто смотрит в телефон на ходу. Согласно инициативе Демократической партии, каждый пишущий смс при движении может быть оштрафован на сумму до 50 долларов (около трех тысяч рублей), если только не докажет, что не смотреть на дорогу его заставило срочное дело.

Большинство юзеров в комментариях к опубликованному в соцсети видео посмеялись над Дуси и удивились, что никто из спешащих людей не отреагировал агрессивно. «Да если бы кто-то ко мне так исподтишка подошел на улице, я бы показала ему средний палец», — сказала одна из пользовательниц. А представившийся ТВ-продюсером Miles Kahn рассказал, что если бы продюсеры шоу действительно хотели узнать мнение жителей, они должны были подготовиться к эфиру заранее и найти на улицах людей, готовых с ними разговаривать.

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