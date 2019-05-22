В Киеве пояснили заявление о прекращении работы МВФ на Украине

Украинский министр Александр Саенко опроверг свое же заявление о досрочном прекращении миссии Международного валютного фонда (МВФ) в стране. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Вопросами сотрудничества с МВФ занимается Минфин. Сейчас информации, что они прекратили миссию и уехали, пока нет», — сказал Саенко.

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Тем не менее, по его словам, роспуск Верховной Рады может повлиять на продолжение программы с фондом.

О досрочном прекращении миссии МВФ на Украине Саенко сообщил 22 мая на конференции «Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня» в Киеве. Он отметил, что это произошло из-за политических изменений в стране, в частности, из-за роспуска парламента.

Представители МВФ прибыли на Украину 20 мая, чтобы оценить выполнение программы сотрудничества stand-by, которую утвердили в декабре прошлого года. Ее объем составляет около 3,9 миллиарда долларов. Из них порядка 1,4 миллиарда будут предоставлены Украине сразу, а остальные — по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента в своей инаугурационной речи 20 мая. Официальный указ был опубликован на сайте президента 21 мая. Внеочередные выборы назначены на 21 июля.

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