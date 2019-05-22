Путин назвал произволом отказ от диалога с профсоюзами

Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ собственников или администрации предприятий от диалога с профсоюзами, передает ТАСС.

Случается так, что руководство предприятий осознанно дистанцируется от профсоюзов и препятствуют их работе, заявил Путин на десятом съезде Федерации независимых профсоюзов России. «Такие самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы», — подчеркнул президент и добавил, что прокуратура должна пресекать подобные факты.

Если профсоюзные организации действуют активно, ответственно и содержательно, то между трудовым коллективом и работодателем выстраивается эффективная коммуникация, решаются вопросы о повышении зарплаты и улучшения условий труда, уверен Путин. Но часто интересы сторон «кардинально расходятся». Президент призвал «избегать невыполнимых претензий и искусственной консервации проблем».

Путин поручил правительству и региональным властям активизировать взаимодействие и с работодателями, и с профсоюзами. «Сделать все необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения к людям», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что дух коллективизма, энтузиазм и сплоченность всегда были отличительными чертами профсоюзного движения и «нашего национального характера».

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