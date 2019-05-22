В «Сколково» произошел разлив брома

В одной из лабораторий московского инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, пострадал как минимум один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Сотрудник лаборатории переливал бром и разлил опасную жидкость. Он пострадал», — уточнил собеседник агентства, добавив, что госпитализация мужчине не потребовалась.

При этом по данным Telegram-каналов «112» и Baza, пострадавших двое. Один из них — 37-летний химик Федор Бахов, бывший фигурант «болотного дела». Врачи предположили, что у обоих токсическое отравление бромом. Сотрудники МЧС проверяют технопарк на возможную утечку вещества.

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