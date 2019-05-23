Реклама развода сделала адвоката знаменитым в сети

Адвокат по разводам Джеймс МакМинн (James McMinn) прославился в сети благодаря оригинальной рекламе своих услуг в Facebook. На публикации МакМинна обратила внимание пользовательница Twitter Elizabeth Sampat.

Каждый из постов юриста состоит из картинки, на которой написана шутка, подводящая потенциального клиента к тому, что ему надо обязательно воспользоваться услугами МакМинна. «Хочешь развестись, чтобы сфокусироваться на своих пяти бойфрендах? Звони», — говорится в одной из публикаций. «Хочешь развестись с мужем, чтобы сойтись с богатым любовником? Жестоко, но ты мне набери все-таки», — пишет юрист в другом своем посте.

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Нередко адвокат приурочивает свои посты к обсуждаемым в сети событиям. «Подарите своей маме то, что она на самом деле хочет на День матери: развод», — гласит надпись на очередной картинке МакМинна. «Что тебя больше разочаровывает: последняя серия "Игры престолов" или твой брак? Звони», — шутит адвокат.

Многие из публикаций нацелены на женщин, однако есть и те, в которых МакМинн обращается к мужчинам. «Бывает у тебя такое, что смотришь на супругу, и голова начинает болеть? Тогда звони», — советует клиентам юрист. Также он часто публикует мемы про развод.

Пользователям такая реклама очень понравилась. «Единственный бизнес, который правильно использует возможности социальных сетей», — написал один из юзеров. «Я не хочу ни жениться, ни разводиться, но если придется, то выберу этого парня», — хвалила адвоката девушка с ником Yes Cuh.

На странице МакМинна в Facebook указано, что он действительно работает в фирме, занимающейся бракоразводными процессами, расположенной в Северной Каролине.

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