Странные требования ведущего к жене в Instagram озадачили пользователей

Британский телеведущий Грег Уоллес (Gregg Wallace) рассмешил пользователей соцсетей, оставляя под постами своей жены Анны Уоллес (Anne Wallace) в Instagram практически одинаковый комментарий. На необычное поведение Уоллеса обратила внимание пользовательница Twitter Ханна Томпсон (Hannah Thompson).

«Просто плачу от смеха. Грег Уоллес под почти каждым постом своей жены просит ее распечатать снимок. Так много вопросов, и так мало ответов. Она их правда печатает? И что он тогда с ними делает?» — недоумевала девушка.

К своему посту она прикрепила скрины с доказательством своих слов — комментариями ведущего. В большинстве случаев они звучали похоже друг на друга: «Вау! Распечатай это!», «Распечатай это, пожалуйста! Очень красиво!»

Однако пользователь Alarnaout обратил внимание на комментарий, намекавший на то, что жена не слушает Уоллеса. «Ты не распечатала те фото, что я тебя просил, шалунья!»— говорилось в нем.

Материалы по теме «Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня» Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило

Юзеров позабавило такое общение телеведущего со своей супругой. «Я чуть конфетой не подавился, пока читал это!» — признавался один из пользователей. «Я думаю, что я умру от смеха», — писал другой. Некоторые решили запустить целый флешмоб и начали писать просьбы распечатать снимки в аккаунт Анны Уоллес и Грега. Ведущий пока не прокомментировал происходящее, но лайкнул несколько обращенных к нему комментариев со словом «распечатай».

Грег Уоллес больше всего известен, как ведущий программы «МастерШеф» (MasterChef), в которой участники соревнуются за звание лучшего кулинара.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!