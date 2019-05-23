Макгрегор раскрыл подробности травмы перед боем с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскрыл подробности травмы, полученной им перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит Bloody Elbow.
Макгрегор рассказал, что повредил два пальца на ноге во время тренировки перед боем. «Моему доктору пришлось войти в октагон, вправить пальцы, и после этого моя нога раздулась, как воздушный шар. Очевидно, что травма помешала мне выступить в полную силу», — заявил он.
Боец отметил, что перед встречей с Нурмагомедовым испытывал проблемы с весогонкой. «Я был сильно обезвожен. Я не спал 48 часов, пока не сбросил вес», — добавил ирландец.
В апреле 2019-го Макгрегор упоминал о травме. По его словам, несмотря на боль в ноге, он вышел в октагон.
Макгрегор проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в ночь с 6 на 7 октября 2018 года. После боя между командами бойцов разгорелась драка. В итоге Атлетическая комиссия штата Невада отстранила обоих спортсменов. Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации, его соперник — полгода.
Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В его активе 21 победа. Поражение от Нурмагомедова стало четвертым в его карьере. 30-летний россиянин не проигрывал ни разу. На его счету серия из 27 побед.