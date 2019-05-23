Ярославскому театру присвоят статус особо ценного объекта

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении Ярославскому театру драмы имени Волкова статуса особо ценного объекта культурного наследия народов России. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook в четверг, 23 мая.

Он выразил благодарность главе государства за поддержку. «У Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, не раз подтвержденные профессиональными наградами. Он должен сохранить свою самостоятельность», — говорится в записи.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил приказ о слиянии Александринского и Волковского театров. Он поручил министру культуры Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля.

Глава Минкульта сообщил об объединении Александринского и Волковского театров 28 марта. Театр в Санкт-Петербурге и театр в Ярославле решили превратить в единую организацию — первый российский национальный театр. Миронов, в свою очередь, тогда заявил, что для него эта инициатива стала неожиданностью.

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