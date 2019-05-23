Зять российского олигарха захотел стать президентом Уругвая

Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен баллотироваться в президенты Уругвая. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что он собирается выдвигаться от консервативной Национальной партии. Кроме того, сообщается, что тесть знает о планах Сартори, но никак не участвует в предвыборной кампании и не спонсирует ее.

Выборы назначены на октябрь 2019 года. Однако, чтобы принять в них участие, Сартори необходимо сначала победить своих соратников по партии на внутренних праймериз — они состоятся 30 июня.

До этого Сартори не занимал государственных постов, однако добился внушительных успехов в бизнесе. Созданный им агропромышленный холдинг UAG является крупнейшим в Уругвае в своей сфере.

Он женился на Екатерине Рыболовлевой в 2015 году. Они сыграли свадьбу на греческом острове Скорпиос в окружении семьи и близких. До этого 47 лет назад там сочетались браком греческий миллиардер Аристотель Онассис и вдова американского президента Джона Кеннеди Жаклин.

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