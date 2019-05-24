Историк Наталия Басовская умерла через три дня после своего дня рождения

Умерла российский историк-медиевист Наталия Басовская. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

21 мая Басовской исполнилось 78 лет. Причина ее смерти не называется.

О кончине профессора стало известно от декана факультета журналистики РГГУ Наталии Макаровой. Информацию также подтвердила дочь погибшей Евгения.

Басовская — доктор исторических наук, специалист по истории Средних веков Западной Европы, заслуженный профессор РГГУ. С 1970-х годов она выступала на радио и телевидении. Два года была ведущей передачи «Радио для урока истории». Кроме того, вместе с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым вела историческую передачу «Не так».

За свою жизнь она написала более 150 работ. В 1997 году Басовскую наградили медалью «В память 850-летия Москвы».