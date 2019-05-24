В Дагестане ликвидировали троих боевиков

В Дагестане прошла спецоперация против участников незаконных бандформирований. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

В результате боестолкновения были уничтожены трое боевиков. У них обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы.

Спецназ окружил жилище, где укрывались террористы. Им было предложено сдаться, но бандиты отказались и начали стрелять в силовиков, уточняет «Комсомольская правда». Бойцы провели штурм и ликвидировали преступников.

Имена убитых боевиков устанавливаются.

По предварительным данным, бандиты готовили крупные теракты в Дагестане.

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