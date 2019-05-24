От россиян убрали курсы валют

В России начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют. Указание было опубликовано на сайте Банка России 23 апреля, оно вступает в силу спустя 30 дней после опубликования.

Теперь информацию о курсах валют можно будет устанавливать только внутри отделений банков. По мнению ЦБ, это поможет бороться с нелегальными пунктами обмена валюты, которые зачастую используются для обналичивания и отмывания денег.

Кроме того, документ устанавливает для резидентов России право совершать валютные репо (сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-купли), рассматриваемые как вид кредитования под залог ценных бумаг. До сих пор совершать валютные репо могли только банки.

Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре.

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