Прошедших по подиуму детей-сирот сравнили с рабами на рынке

Бразильское агентство по усыновлению устроило показ детей-сирот для потенциальных родителей. На это обратил внимание таблоид Daily Mail.

Демонстрация прошла во вторник, 21 мая, в городе Куяба, штат Мату-Гросу. На подиум торгового центра по очереди вышли 18 детей, ожидающих усыновления. Участникам мероприятия было от четырех до 17 лет. На них пришли посмотреть примерно 200 человек. Показ вызвал возмущение у многих местных жителей: они посчитали, что организаторы отнеслись к сиротам, как к животным или рабам.

«Парад проводился для семей, планирующих усыновить ребенка. Детей пытались выставить в лучшем свете, показать, насколько те красивые и дружелюбные. Мне это напомнило рынок с африканскими рабами, где людей оценивали по состоянию их зубов и тела», — прокомментировал произошедшее местный житель Эдуардо Махон (Eduardo Mahon).

Бывший кандидат в президенты Бразилии Гилерме Булос (Guilherme Boulos) отметил, что подобные мероприятия могут повредить детскую психику, несмотря на благородные цели организаторов.

«Одна из самых грустных историй, которые я когда-либо слышала, — написала бывший конгрессмен Мануэла Давила (Manuela D'Avila) в Instagram. — Дети на подиуме, каждый со своей мечтой, ждали одобрения со стороны окружающих, будто для любви важна лишь внешность».

Организаторы показа ответили возмущенным комментаторам. «Мы серьезная компания и не занимаемся игрой на детских чувствах, — заявили они. — Всех этих детей-сирот уже не раз знакомили с семьями, просто их пока никто не усыновил».

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