В Кремле рассказали об опасностях для Рунета из-за рубежа

Торговые войны и недружественные шаги из-за рубежа свидетельствуют о том, что существуют реальные угрозы для Рунета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, смысл подписанного главой государства Владимиром Путиным закона об устойчивой работе интернета в России заключается в том, чтобы обезопасить сеть в случае недружественных действий из-за границы. «Вы видите, что сейчас происходит в рамках войн, я не буду персонифицировать участников. Но, какие системные опасности несут в себе эти торговые войны, причем не только для участников, но и волны от этого расходятся по всему миру», — сказал Песков.

Ранее 24 мая Минкомсвязи подготовило порядок централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивом рунете. Документ определяет виды угроз, при которых будет приниматься централизованное управление связью. Среди них угрозы целостности, устойчивости и безопасности.

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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в начале мая прокомментировал принятие закона о надежном интернете в России. Он отметил, что назвать этот документ «законом об изоляции» нельзя. По его словам, речь идет о «обеспечении автономной работы Рунета в случае какой-либо глобальной проблемы».

Президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивой работе интернета в России 1 мая. Для его реализации создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Из бюджета на эти цели выделено 30 миллиардов рублей.

Ранее 15 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в стране и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности.

На следующий день, 16 мая телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов включили в черный список организаций, которым запрещено сотрудничество с резидентами США без специальной лицензии от властей. Правительство США до этого неоднократно обвиняло Huawei в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

В 2010 году на крупнейшие компании США была осуществлена атака с использованием уязвимости нулевого дня в Internet Explorer. Злоумышленникам удалось получить доступ к интеллектуальной собственности компании Google. Кроме того, целью хакеров стали Yahoo, Symantec, Juniper Networks, Adobe, Northrop Grumman и Dow Chemical и другие. Преступники использовали два образца вредоносного кода, которые содержали в пути файла слово aurora.

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