Тренер сборной США объяснил причину поражения от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Блэшилл назвал матч против россиян лучшим на турнире, а отечественную команду — одной из сильнейших в мире. «Они вышли на игру побеждать. Чувствуется их уверенность в себе. Они выиграли все игры группового этапа. Они великолепны», — заявил тренер.
По словам Блэшилла, в матче против сборной России его команда сама «выкопала себе яму», позволив сопернику повести с преимуществом в две шайбы. Он отметил, что его подопечные чувствовали давление со стороны россиян.
23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.
В полуфинале команда встретится со сборной Финляндии. В другом матче 1/2 финала сыграют канадцы и чехи. Обе встречи пройдут 25 мая. Финал состоится 26 мая.