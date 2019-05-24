Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году. Об этом рассказал глава генерального штаба Вооруженных сил страны Руслан Хомчак в интервью УНИАН.

По его словам, последний раз он был в Крыму на отдыхе в 2010 году и был «шокирован» увиденным, в частности, повсеместной рекламой российской водки с триколором. «Это был плохой остаток Советского Союза, (...) Я себе задавал вопрос, я в Украине. Я не понимал, где я нахожусь», — сказал Хомчак.

Генерал считает, что Россия готовилась забрать полуостров с момента объявления независимости Украины. «Сегодня надо захватить это (показывает на голову — прим. УНИАН), а уже физически это уже вопрос времени», — подчеркнул он.

Также в интервью Хомчак рассказал, как вместе с солдатами выходил из окружения в Иловайском котле, и ответил на критику своих действий.

Киев, а вместе с ним и ряд стран Запада считают, что Россия аннексировала Крым. Москва указывает, что полуостров перешел под ее юрисдикцию в соответствии с международным правом после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения.

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