В харьковском университете портрет Зеленского заменили листком бумаги

В Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» прислушались к совету президента Владимира Зеленского не вешать его портреты в госучреждениях. Вместо фото на стене вуза разместили бумагу с именем президента, сообщает газета «Сегодня».

По данным издания, в учебном заведении на стенде с украинскими военачальниками на месте фотографии верховного главнокомандующего появился оформленный в рамку лист бумаги А4 с фамилией, именем и отчеством новоизбранного президента.

Зеленский стал шестым президентом Украины 20 мая. В этот день прошла торжественная церемония инаугурации, в ходе которой он заявил о намерении распустить Верховную Раду.

Также во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы в кабинетах чиновников висели его портреты. Вместо этого глава государства призвал госслужащих и бюджетников развешивать в кабинетах фотографии своих детей, добавив, что «президент — не икона».

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