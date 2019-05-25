В Забайкалье прошел инклюзивный фестиваль спорта

В Чите прошел инклюзивный фестиваль спорта, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Финал фестиваля состоялся 25 мая. Участниками мероприятия стали ученики седьмых классов читинских школ и воспитанники специальных коррекционных школ-интернатов. В рамках фестиваля прошли соревнования по бочче, бадминтону, шашкам и волейболу сидя.

«Кроме фестиваля спорта, в рамках проекта через неделю планируется детский творческий конкурс "Жизнь без границ"», — рассказал руководитель проекта Игорь Цветков.

В проекте «Толерантность. Люди с особыми потребностями» задействованы 1,3 тысячи жителей региона. Проект, призванный развить физическую культуру среди людей с инвалидностью, реализуется на средства гранта президента России.

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