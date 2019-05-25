Трамп раскрыл отношение к уходу Терезы Мэй

Президент США Дональд Трамп заявил, что он расстроен из-за ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Politico.

«Мне очень жаль Терезу, мне она очень нравится», — заявил американский лидер журналистам перед визитом в Японию. По его словам, Мэй — хорошая и сильная женщина, которая усердно работает.

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Глава государства подчеркнул, что отставка премьер-министра Великобритании многих удивила, однако она сделала этот шаг для блага страны. В завершение Трамп напомнил, что встретится с ней через две недели.

24 мая Мэй сообщила, что уходит в отставку 7 июня. Во время объявления о своей предстоящей отставке она не смогла сдержать слез.

Мэй покинет пост главы правительства и главы консервативной партии вскоре после визита в страну Трампа, который запланирован на 3 июня. После ее ухода политики выберут нового лидера. Основным кандидатом в преемники считается бывший глава МИД страны Борис Джонсон. В числе других потенциальных кандидатов называют нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, главу министерства внутренних дел Саджида Джавида и бывшего лидера палаты общин Андреа Лидсом.

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