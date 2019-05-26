LG поиздевался над Huawei и исправился

Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google. Об этом пишет PhoneArena.

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В своем Twitter южнокорейский производитель потроллил конкурента, выложив скриншот переписки с Google Assistant, в которой на вопрос «кто является твоим лучшим другом» помощник ответил «не хочу забегать сильно вперед, но думаю, ты и я хорошо ладим». Картинка сопровождается подписью LG и Google: «Отношения, которые годами остаются крепкими».

Позднее LG удалил провокационный твит.

Издание допускает, что это мог быть давно запланированный маркетинговый ход, который оказался опубликован в неподходящее время. Однако если это является попыткой высмеять неспособность Huawei вести дела с Google, то «LG, вероятно, следует пересмотреть свою стратегию онлайн-маркетинга».

19 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения из-за угрозы цифровой безопасности. В результате Huawei, которую ранее неоднократно обвиняли в слежке за пользователями и передаче их персональных данных китайским спецслужбам, оказалась в черном списке. После этого о разрыве контактов с Huawei объявили Google и производители чипов для процессоров Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

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