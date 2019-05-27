В Ясной Поляне пройдет семинар «Британская литература сегодня»

Музей-усадьба «Ясная Поляна» проведет профессиональный выездной семинар на английском языке «Британская литература сегодня». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет на территории музея в Тульской области с 18 по 21 июля. Гостей семинара ждут дискуссии, читки и встречи с такими писателями, как Диана Эванс, Дэвид Кинан, Джей Бернард, Фиона Мэддокс, Глин Максвелл и Лавиния Гринлоу.

В этом году семинар будет посвящен теме музыки и ее связи с текстом. Отмечается, что особое внимание будет уделено поэзии, исполнительскому искусству и влиянию музыки на творчество писателей.

Чтобы стать участником семинара, необходимо подать заявку на английском языке до 14 июня, а затем пройти конкурсный отбор. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте Года музыки Великобритании и России 2019.

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