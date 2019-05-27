Леса с рабочими обрушились на стройке для «Формулы-1» под Петербургом

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Под Санкт-Петербургом на строительстве объектов трассы «Формулы-1» обрушились леса с рабочими. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи в Ленобласти.

«Медицинская помощь потребовалась пяти пострадавшим, госпитализируются», — рассказал собеседник агентства.

ЧП произошло на горнолыжном курорте «Игора». По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб. На кадрах видно нескольких пострадавших, которым оказывают помощь работники экстренных служб.

Строящаяся трасса расположена в 54 километрах от Петербурга. Объект начали возводить в 2016 году. Предполагается, что большое кольцо будет иметь общую длину 4764 метра, там будет девять правых и восемь левых поворотов.

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