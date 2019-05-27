Внук депутата запугал одноклассников и обещал «сломать голову» учителю

Учащийся второго класса школы №3 в Вологде во время урока вскочил и начал угрожать своему однокласснику, а затем переключился на защитившую его учительницу, пообещав «сломать ей голову». Видео со школьных камер наблюдения опубликовало издание Newsvo.

На кадрах мальчик, одетый в кадетскую форму, сначала подходит к сверстнику за первой партой и замахивается кулаком со словами: «Голову сломаю!». «Только тронь!», — отвечает ему педагог, после чего тот обращает свою агрессию на нее. Агрессивный второклассник подходит к женщине, кричит, что «сломает голову» и ей тоже, после чего ударяет ее по руке. В ответ преподавательница заявляет, что «даже руки пачкать об него не будет», ребенок немного успокаивается и идет на место.

Один из родителей рассказал интернет-газете, что этот ученик постоянно устраивает подобные сцены, дерется, оскорбляет детей и взрослых. Решение поставить в классе камеры за собственные деньги приняли родители остальных учеников, чтобы доказать неадекватное поведение ребенка.

Издание отмечает, что мальчик — внук областного депутата от «Единой России» в областном заксобрании, директор школы — член городской Думы и также состоит в этой партии. По мнению родителей, именно это причина того, что руководство учебного заведения никак не реагирует на их жалобы.

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