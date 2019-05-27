Курц прокомментировал вотум недоверия его правительству

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что он готов к передаче власти после вынесения вотума недоверия его правительству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение Австрии.

Курц подчеркнул, что процесс передачи власти должен быть упорядоченным. Он рассказал, что собирается обратиться к президенту Австрии Александру Ван дер Беллену. «Речь не обо мне и не о нас, речь о республике Австрия», — подчеркнул канцлер. Окончательное решение о досрочных выборах, по мнению Курца, должен принять народ.

27 мая нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Президент Австрии теперь должен будет назначить канцлера, чтобы сформировать правительство, которое сможет заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов, которые должны состояться в сентябре 2019 года. Это первый случай, когда парламент сместил канцлера страны, начиная с 1945 года.

На выборах в Европарламент 26 мая Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца победила в Австрии с 35,4 процентов голосов.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с уже бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!