Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия

Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Об этом сообщает Reuters.

Депутат от Социал-демократической партии Андреа Кунцль заявил, что в условиях правительственного кризиса Курц не смог наладить диалог с парламентскими партиями.

Президент Австрии теперь должен будет назначить канцлера, чтобы сформировать правительство, которое сможет заручиться поддержкой парламента до следующих национальных выборов, которые должны состояться в сентябре 2019 года.

РИА Новости отмечает, что это первый случай с 1945 года, когда парламент Австрии сместил канцлера.

21 мая из правительства Австрии ушли все министры, которые являются членами Австрийской партии свободы (АПС), кроме главы МИД Карин Кнайсль.

До этого Курц, возглавляющий Австрийскую народную партию, разорвал коалицию с Партией свободы и предложил «как можно скорее» провести досрочные выборы в парламент.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая — за неделю до выборов в Европарламент. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с уже бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

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