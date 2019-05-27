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Россия и Белоруссия вместе пожаловались на НАТО

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с Белоруссией была выражена общая озабоченность активностью НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ, отметили, что такие шаги ведут к нарастанию напряженности в Евроатлантике», — подчеркнул Лавров. По его словам, Россия и Белоруссия призывают Запад уважать принцип равной и неделимой безопасности, соблюдать взятые на себя обязательства.

Отмечается, что министр указал, что Договор о Союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, но его положения необходимо «привести к сегодняшним реалиям». Он добавил, что стороны завершают переговоры по взаимному признанию виз.

24 мая директор второго департамента российского МИД Андрей Руденко назвал Белоруссию самым родным партнером.

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