Россиянам захотели доплачивать за пустые бутылки

В России могут возобновить практику сдачи бутылок в магазины. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать соответствующую инициативу. Об этом пишет газета «Известия».

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Речь идет об обязательном приеме пластиковой и стеклянной тары. Предложение высказали представители «Справедливой России». По их мнению, реализация инициативы должна способствовать решению экологических проблем в стране, среди которых вопрос номер один — мусор. По словам замглавы фракции в Госдуме Олега Нилова, мировая практика говорит о том, что стекло, пластик и бумагу нужно утилизировать, и до 80 процентов мусора можно направить на вторичную переработку.

Нилов отметил, что поощрять людей к сбору отходов, пригодных ко вторичной переработке, нужно материально. По его словам, в Турции за возврат одной бутылки можно получить около 1,5 рубля, в США — около семи рублей. В России ее цена может составить 5–7 рублей. Запуск пилотных проектов в этой сфере может произойти уже до конца 2019 года, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Ранее Минприроды заявило, что в России готовятся ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду. До этого был проведен опрос, согласно которому большинство жителей страны готовы отказаться от одноразовой пластиковой посуды.

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