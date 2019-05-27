В Польше произошла стрельба в школе

В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе. Об этом сообщает портал Onet.

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Сообщается, что бывший ученик этой же школы ранил уборщицу и ученицу 11-го класса, одна из них находится в тяжелом состоянии. «Преступник около 10 часов утра зашел в здание школы и разбросал петарды. Кроме того, он использовал оружие», — говорится в сообщении представителя школы. О мотивах нападавшего не сообщается.

Злоумышленника удалось остановить одному из сотрудников школы, после чего его передали полиции. Орудие преступления было изъято.

8 мая сообщалось, что восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в американском пригороде Денвера.

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