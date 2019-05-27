Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии. Ролик опубликован в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как элементы бомбы спускаются на парашютах. При этом некоторые из них срабатывают на высоте, не долетев до земли.

Как отмечается в описании видео, предположительно, при атаке на позиции террористов применялись разовые бомбовые кассеты (РБК) калибра 500 килограммов российского производства. До этого «Военный обозреватель» сообщал, что самолеты российских ВКС начали наносить удары по объектам боевиков на границе сирийских провинций Хама и Идлиб с применение кассетных авиабомб РБК-500.

РБК-500 снаряжена 15 самоприцеливающимися боевыми элементами, каждый из которых оснащен радиовысотометром и тепловым датчиком. Бомба предназначена для уничтожения танков и другой бронетехники в условиях воздействия естественных и искусственных помех, при этом одна РБК-500 может поразить до шести боевых машин.

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