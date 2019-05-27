Студентка пристрастилась к сдаче крови из-за любви к покупкам

Шопоголик из Солт-Лейк-Сити дважды в неделю сдавала кровь, чтобы заработать на обновки. Об этом сообщает Fox News.

Поскольку в США донорам крови не платят деньги, 20-летняя студентка Кариса Баркер обратилась в центр сбора плазмы (жидкая часть крови, состоящая из воды, солей, белков и ферментов, которую переливают получившим ожоги или другие повреждения пациентам — прим. «Ленты.ру»).

«Я — шопоголик и совершала бы покупки каждый день. Обычно я хожу в магазины три-четыре раза в неделю. Чаще всего я трачу деньги на одежду и обувь, но бьюти-средства я тоже очень люблю, — поведала Баркер. — Каждый раз я трачу около 50 долларов, но это [донорство] дает мне дополнительные 150 долларов. Я чувствую себя сильнее, когда знаю, что у меня есть деньги и я могу совершить покупки».

В результате, получая 280 долларов в месяц, за год девушка заработала 3360 долларов (более 215 тысяч рублей).

По словам студентки, друзья часто пытаются отговорить ее от посещения клиники, но она «просто не может остановиться». Более того, девушка называет донорство легким способом подзаработать и рекомендует его всем нуждающимся.

В январе британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм начала пользоваться косметикой, сделанной из ее собственной крови. Она рассказала, что провела в маске из сыворотки всю ночь, и очень довольна эффектом: ее кожа заметно очистилась и стала гладкой. По данным издания Daily Mail, стоимость средства составляет более 1,5 тысячи долларов.

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