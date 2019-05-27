Советским «Оводам» доверят наведение «Цирконов»

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут наводиться при помощи данных, получаемых с малых ракетных кораблей (МРК), сообщили «Известиям» несколько источников в Минобороны.

Как отмечает газета, в 2019 году вблизи Камчатки прошли учения, в которых отрабатывалось совместное применение кораблей и береговых комплексов «Бал» и «Бастион» для наведения на цель. В перспективе МРК могут помогать осуществлять наведение на цель «Цирконов».

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В настоящее время возможность наводить ракеты комплексов «Бал» и «Бастион» на расположенные в море цели получили, в частности, корабли проекта 1234 «Овод».

«После получения команды на уничтожение командный пункт определит ударные средства. Например, береговые комплексы, которые считаются одними из самых опасных видов вооружения, так как практически со стопроцентной гарантией поражают корабль», — полагает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

В мае издание сообщало, что МРК станут «всевидящим оком», позволяющим обнаруживать летательные аппараты вероятного противника.

В апреле «Известия» написали, что МРК проекта 12341 «Овод», изначально принятые на вооружение еще в 1979-1992 годах, после модернизации вернутся в строй.

В январе газета сообщала, что МРК проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» получат облегченную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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