В Красноярске поставили антивандальные клумбы «строгого режима»

В Красноярске возле офиса одной из строительных компаний высадили тюльпаны в клумбу, со всех сторон оборудованную защитной металлической сеткой. Соответствующие фотографии опубликованы в группе «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».

«Клумба строгого режима», — написал один из пользователей соцсети.

Авторы поста предположили, что таким образом кто-то хотел, чтобы горожане не срывали и не выкапывали цветы.

В департаменте городского хозяйства мэрии РИА Новости сообщили, что красноярские коммунальщики к этому не причастны. «Городские службы не практикуют такой метод. Это частный сквер», — указал собеседник агентства, добавив, что за этими посадками следит частная строительная компания. Получить комментарий от представителя фирмы журналистам не удалось.

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